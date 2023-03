Kvaratskhelia e la vena nel gol contro l'Atalanta: "Ora mi garba di più". La foto che fa impazzire Spalletti

Percussione, ne mette a sedere tre, elude la marcatura di altri 5 e spara la palla sotto la traversa: il gol di Kvaratskhelia contro l'Atalanta è stato magico e continua a far parlare di sè . Infatti Spalletti , nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino, ha elogiato il georgiano sia per la rete ma soprattutto per il cambio mentale che ha avuto.

Napoli, le parole di Spalletti

Queste le parole dell'allenatore azzurro riferendosi al gol del georgiano contro l'Atalanta: "Kvara quando ha fatto gol con quel dribbling, mentre calciava aveva la vena sul collo e quando è arrivato non ce l'aveva così, ora mi garba di più" (CLICCA QUI per rivedere la conferenza stampa). Grazie a quel gol, Kvaratskhelia era arrivato a 13 gol stagionali (11 in campionato e 2 in Champions League) e 15 assist (11 in Serie A e 4 in UCL) in 29 presenze totali.