Torino-Napoli, le scelte di Spalletti: Lozano con Osimhen e Kvara

Un passo ancora prima della sosta. E via verso le ultime scelte relative a una formazione che Spalletti ha studiato con tutta l'attenzione possibile - a cominciare dalla condizione dei singoli - subito dopo la storica partita di Champions con l'Eintracht. La coppa è lontana, o giù di lì, e di certo oggi è il campionato a strappare la copertina: la maratona scudetto fa tappa a Torino, a casa del Toro , squadra mai facile da affrontare e soprattutto protagonista di un momento decisamente positivo, coronato dalle due vittorie consecutive con il Bologna in casa e il Lecce in trasferta. Il rischio c'è, come sempre, ma il signor Luciano ha una rosa estremamente profonda e piena di alternative valide nonostante le assenze: di Raspadori, ancora al lavoro personalizzato per smaltire definitivamente il problema alla coscia sinistra e dunque costretto a saltare anche le due gare di qualificazione europea con l'Italia di Mancini; e Demme, escluso dall'elenco dei convocati per un affaticamento accusato venerdì. Dal punto di vista dei cambi, l'idea è che la squadra sarà molto simile a quella che mercoledì ha cominciato in Champions. Una novità, in vista: Lozano al posto di Politano nel tridente.

La rifinitura

E allora, l'ultima passerella e la formazione del commiato prima della sosta. Del rush finale e dell'aprile rossonero: il Napoli andrà in scena oggi alle 15 con il Toro, in trasferta, e poi il 2 sfiderà il Milan al Maradona nella prima di tre partite estremamente delicate. Sia per questioni nazionali, sia per il grande caso internazionale: si comincia in campionato, e sarà un momento fondamentale per lo scippo dello scettro dei campioni (in carica) ai ragazzi di Pioli, e poi si farà bis e tris in Champions tra il 12 a San Siro e il 18 a casa del Diego. Animo. E innanzitutto, la trasferta di Torino. Cominciata ieri con il decollo del charter azzurro da Capodichino dopo la rifinitura. E il bollettino: fuori gli indisponibili annunciati Jack e Demme, dicevamo, ma escluso dal gruppo anche Marfella per una tendinopatia: al suo posto, da terzo portiere, ci sarà Idasiak.

Le scelte

Per quel che riguarda gli uomini candidati a cominciare la giornata torinese dal primo minuto, la formazione titolare dovrebbe presentare Meret in porta; una linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui (al rientro in campionato dopo le due giornate di squalifica); il centrocampo filastrocca Anguissa-Lobotka-Zielinski; e il tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Dopo la partita, i sedici convocati partiranno per raggiungere le rispettive Nazionali: Meret, Di Lorenzo e Politano (Italia); Zielinski e Bereszynski (Polonia); Elmas (Macedonia del Nord); Lobotka (Slovacchia); Lozano (Messico); Ostigard (Norvegia); Rrahmani (Kosovo); Kim (Corea del Sud); Kvaratskhelia (Georgia); Olivera (Uruguay); Simeone (Argentina); Anguissa (Camerun); Osimhen (Nigeria).