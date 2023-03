Da una parte la festa del papà, dall'altra la cavalcata della squadra di Luciano Spalletti, che viaggia verso la conquista del terzo scudetto. Per le vie di Napoli i tifosi azzurri vivono la festa di San Giuseppe con passione, ricordando i genitori che non ci sono più. "Mio padre si starà godendo questa squadra dal cielo", sottolineano in molti. Altri non vedono l'ora di festeggiare insieme: "Lo champagne è pronto. Non vediamo l'ora di aprirlo".