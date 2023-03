Torino-Napoli, offese choc allo chef Cannavacciuolo: la sua reazione

Bruttissimo episodio di violenza verbale in occasione della partita Torino-Napoli. Presente sugli spalti Antonino Cannavacciuolo , noto chef, tifosissimo azzurro, che è stato preso di mira da alcuni tifosi granata . Sono piovute offese pesanti e personali nei confronti del famosissimo cuoco che si è risentito e ha reagito indicando le persone che lo avevano preso di mira.

Napoli, le offese allo chef Cannavacciuolo rovinano la festa

Le offese sono durate diversi secondi: "Cuoco di me**a" e "Ciccione di m***a" tra le frasi che in un video diventato virale si riescono a sentire con chiarezza. Finale di festa per Cannavacciuolo la cui domenica da tifoso è stata macchiata da poche persone. Una domenica di festa con tantissimi tifosi del Napoli presenti sugli spalti ma rovinata da questo episodio. Lo chef si è subito accorto di essere stato preso di mira e non ha esitato a rispondere a distanza indicando le persone coinvolte.