Incidenti Roma-Napoli: indagato il capo dei Fedayn, striscione al Maradona

Scontri tra tifosi di Roma e Napoli in A1: blitz della polizia, 33 perquisizioni

Scontri Roma-Napoli, il capo dei Fedayn e lo striscione al Maradona

Tra i 20 indagati giallorossi ci sarebbe anche l’attuale capo dei Fedayn, insieme ad altri esponenti di spicco dello storico gruppo della Curva Sud. La situazione tra le due tifoserie, però, rimane di altissima tensione, con un striscione apparso all’esterno dello stadio Maradona: "Non c’è cella che tenga. Saremo sempre a difesa della nostra terra. Napoli siamo noi”. Nonostante la lunga punizione (divieto di trasferta per due mesi terminato la scorsa settimana), lo scontro tra le due tifoserie non sembra concluso.