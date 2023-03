Napoli, il piano per la festa Scudetto: Manfredi rivela la sorpresa

La città di Napoli si sta organizzando per la festa scudetto. In attesa dell'aritmetica, l'amministrazione è da tempo in contatto con il presidente De Laurentiis per pianificare i festeggiamenti che coinvolgeranno vari punti della città e non solo Piazza del Plebiscito. La conferma arriva dal sindaco Gaetano Manfredi: "Con Questura e Prefettura stiamo lavorando alla scelta delle location dove dovranno svolgersi i festeggiamenti, con Piazza Plebiscito perno centrale. Ma noi - le sue parole a Radio Marte - vogliamo una presenza in tutte le municipalità affinché la festa sia della città e non solo di Piazza Plebiscito. Stiamo lavorando in sinergia con la società di De Laurentiis per fare in modo che nei vari luoghi della festa azzurra ci siano artisti e calciatori".