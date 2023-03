Mercato Napoli, il piano per blindare Osimhen e Kvara

NAPOLI - Milioni di euro come se piovesse: centosettanta, macché centottanta, da sistemare in valigioni, nei quali ci sarebbero le tracce di una follia che si può anche ipotizzare. Ma i soldi, l’insegnano, non sono tutto, e quel che ora appare come una possibilità concreta, può pure diventare carta straccia. Victor Osimhen ha appena 24 anni , è un giovanotto che è diventato l’uomo del momento: porta con sé, in dote, decine di gol (sono 25 per ora in stagione ) e promesse scolpite nell’orizzonte, perché uno del genere chissà dove può arrivare. Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così, quella capigliatura assai così e la naturalezza che lo trasforma in fenomeno, è inevitabile accostarlo al Psg o al Manchester United o al Newcastle, che ci ha provato veramente con cento milioni diciotto mesi fa: però pure le strade che portano al paradiso sono lastricate di buone intenzioni e Aurelio De Laurentiis, che nella sua vita si è anche saputo opporre al colore dei soldi, avrebbe intenzione di riprovarci ancora, per costruire un ciclo partendo dalle certezze.

Il patto Ormai sono cadute pure le barriere della scaramanzia, la città va riempiendosi di bandiere, e lo scudetto, “quell’ impronunciabile” (?) oggetto del desiderio che si scorge sul davanzale, la tentazione di Aurelio De Laurentiis è di difendere ad oltranza il ruolo del Napoli in Italia o anche in Europa: l’estate delle riflessioni sta per arrivare e Osimhen le ha annunciate con sincerità insolita per questo mondo («alla fine della stagione parlerò con i miei agenti, con il club e troveremo la soluzione migliore») e De Laurentiis ha un piano che lo stuzzica, ma tanto. Quando questo campionato finirà, evitando di lasciarsi travolgere dall’entusiasmo ma senza perderlo di vista, AdL proporrà ad Osimhen di rinnovare, per stringere un patto tra di loro e con la città, e rileggendo nel passato, la strategia ha precedenti illustri. C’è stato un’epoca in cui è stato indispensabile stabilire una strategia conservativa, accadde con Lavezzi, che sparì all’improvviso e poi si lasciò sedurre dalla promessa di cessione con dodici mesi di distanza; e anche con Cavani, un “mostro”, per allontanare i corteggiatori e soffocarne le tentazioni, fu necessario procedere con una stretta di mano propedeutica all’addio.

Che coppia Osimhen verrà accerchiato, è scritto nelle dinamiche del calcio, ma De Laurentiis vuole che il nigeriano e Kvaratskhelia continuino ad essere la coppia più bella d’Europa, dunque del Mondo, almeno agli occhi suoi e a quelli di Napoli: è un’impresa, sembra persino titanica, ma va tentata. Con Kvara, che è appena arrivato, sembra più agevole evitare insidie, che però in qualche modo andranno prevenute attraverso una chiacchierata con il management dell'esterno già inserita nell'agenda presidenziale, che ovviamente è ricca di appuntamenti: ma l’uno e l’altro, cioè quegli attaccanti che hanno stravolto tutto e tutti grazie al calcio di Spalletti e alla fusione magica di una squadra inimitabile, rappresentano un fattore, anzi una forza (impressionante). Certe cose, ovviamente, non si dicono, perché riti e abitudini continuano ad essere, ma quando l’aritmetica smetterà di essere un’opinione, il Napoli finirà per immergersi nella fase operativa, avrà bisogno di sapere e non semplicemente di capire, e comunque di decidere: e affinché la gioia non sia una sensazione passeggera, ma possa in qualche modo essere proiettata più in là, Osi+Kvara sembra proprio la formula magica da mantenere attiva.

