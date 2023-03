"Gioco poco? Vi spiego", la risposta a sorpresa di Ostigard

Leo Ostigard gioca poco nel Napoli ma sa bene che la concorrenza fa parte dei giochi soprattutto nell'anno dello scudetto. Rrahmani e Kim sono i titolari della difesa e lui, dal ritiro della propria Nazionale, commenta con filosofia le scelte di Spalletti: "Certo che vorrei giocare di più, non lo nego, ma è complicato, gioco in una grande squadra . Ma non ho perso le speranze di avere il mio spazio" le sue dichiarazioni a NTB.

Osimhen e l'elogio agli attaccanti del Napoli: le sue parole

Ostigard ha raccolto appena cinque presenze in campionato e un totale di 500 minuti in stagione conditi anche da un bel gol in Champions League contro i Rangers. Ostigard ha elogiato i suoi compagni in attacco: "In allenamento marco Kvaratskhelia e Osimhen e traggo sempre qualcosa di positivo. In ogni caso - ha aggiunto l'ex centrale del Genoa - sono sempre pronto a dare il mio contributo sia col Napoli che in Nazionale".