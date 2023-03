Kim sulle voci di mercato: "Non penso a queste sciocchezze. Dopo lo scudetto voglio la Champions"

Una delle grandi rivelazioni del Napoli in questa stagione e pilastro della nazionale sud coreana: Kim Min-Jae è tornato a parlare degli azzurri proprio dal ritiro con la sua selezione dopo il pareggio in amichevole contro la Colombia. "Infastidito dai rumors di mercato? Non posso esserlo. Sono concentrato sulla squadra piuttosto che su queste sciocchezze. Mancano tante partite importanti ed in questo momento voglio concentrarmi solo sul Napoli".