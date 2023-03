La clamorosa rivelazione di Denis: "Per il Napoli ho rifiutato un top club europeo"

"Ho rifiutato il Real Madrid per il Napoli"

Denis ha vestito la maglia del Napoli dal 2008 al 2010, legando molto con la piazza azzurra: "Arrivo e in pochi mesi gioco sempre facendo già 10 gol, segnando anche al Benfica in Europa. In quel periodo, Higuain si spacca il ginocchio al Real Madrid. Il mio procuratore mi chiama e mi dice: "Hanno chiesto di te a De Laurentiis, c'è la possibilità di andare al Real Madrid". In quel momento non sapevo cosa dire, mi trovavo così bene a Napoli che ho detto: "No, sto bene qua, mi sa che non è il caso di andare. Restiamo qua!".