Napoli, scudetto vicino: scricchiola un record della serie A che dura da 75 anni!

Scudetto con più di 5 giornate d'anticipo, non ci è riuscito nessuno

C'è un record che dura da 75 anni e che nessuno è riuscito a superare, ma soltanto ad eguagliare. L'ha stabilito il Grande Torino nella stagione 1947/1948, quando vinse lo scudetto con ben 5 giornate d'anticipo. Nel corso della storia, sono riusciti a fare altrettanto anche la Fiorentina (1955/1956), l'Inter (2006/2007) e la Juventus (2018/2019): nessuno è mai andato oltre. Il Napoli potrebbe raggiungere questo importante traguardo, visto che al momento i punti di vantaggio sulla seconda in classifica sono saliti a 19. La vittoria del campionato con un numero maggiore di 5 giornate d'anticipo, farebbero cadere il record, permettendo al Napoli di Spalletti di entrare ancora di più nella storia del calcio nostrano.

I numeri delle altre leghe europee

Particolare è anche il confronto con gli altri maggiori campionati europei. In Spagna c'è lo stesso primato, con Real Madrid (1960/1961 e 1974/1975) e Barcellona (1973/1974) che non sono mai andate oltre le 5 giornate per la vittoria della Liga. Numeri mostruosi quelli fatti registrare dal Liverpool nella stagione 2019/2020 che ottenne il successo in Premier League con ben 7 giornate d'anticipo, proprio come il Bayern Monaco nella Bundesliga 2013/2014. È arrivata a 8 partite prima della fine dei giochi, invece, la vittoria del Paris Saint Germain nella Ligue 1 2015/2016.