Il Napoli riabbraccia Raspadori

NAPOLI - L’ultimo allenamento, prima di un weekend lungo che servirà per staccare un po’ la spina e distendersi in famiglia, ha detto ciò che si sapeva: quelli che sono rimasti, una decina a cui si sono aggiunti ragazzi del settore giovanile, hanno fatto un po’ di attivazione, sono passati alla velocità e infine hanno allenato la mira, con conclusioni in porta. Come sempre, prima del congedo, una partitina, che è sempre salutare. Il bollettino medico di giornata è un invito all’ottimismo, ma con la necessaria prudenza: Raspadori e Demme, gli infortunati, hanno potuto riassaporare il campo di nuovo, con una seduta personalizzata che sembra possa riavvicinarli al rientro.

Spalletti attende i nazionali

Appuntamento fissato a Castel Volturno per martedì, quando già si comincerà ad avvertire il profumo del Milan: quattro giorni, in quel caso, finiscono per volare. Spalletti ritroverà gli azzurri della Nazionale e Lobotka, probabilmente Zielinski e Rrahmani (che ieri ha pareggiato con il Kosovo) mentre sarà costretto ad aspettare tutti gli altri in giro per il Mondo.