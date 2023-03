Napoli e il dato che incanta l'Europa: meglio di Real Madrid e Bayern!

Il Napoli prosegue ad alti ritmi nel suo cammino stagionale, trovandosi a poco dall'ormai probabile vittoria dello Scudetto e ai quarti di finale di Champions League . Ciò che stupisce degli azzurri, oltre all'elevato numero di successi e di reti realizzate (con una differenza gol di +48 in Serie A è la migliore nei top 5 campionati europei), è la capacità di tenere testa alle tante big europee . In particolare, c'è un dato che l'ha portata a svettare su squadre come Real Madrid e Bayern Monaco.

Napoli, meglio di Real Madrid e Bayern

Tra le otto squadre rimaste a giocarsi la Champions League in questa stagione c'è anche il Napoli, che insieme a Milan e Inter completa un tabellone ricco di big come Real Madrid e Bayern Monaco. Tuttavia, nessuna di queste squadre - ad eccezione del Benfica, che non rientra nei top 5 campionati - vanta un dato che porta la squadra di Spalletti a svettare su tutte le altre: tra tutte le partecipanti rimaste nella maggiore competizione europea, gli azzurri sono gli unici a vantare il primo posto nel proprio campionato. Già, perché se Milan e Inter sono costrette a fare i conti in Serie A con l'incredibile cavalcata del Napoli, allo stesso modo Real Madrid e Bayern si trovano indietro in classifica rispetto a Barcellona e Borussia Dortmund. Discorso ben più critico per il Chelsea, che in Premier League è al decimo posto, dove invece il Manchester City insegue l'Arsenal.