Fischi al Messico, Lozano non ci sta: "So di chi è la colpa"

Il Messico ha pareggiato 2-2 contro la Giamaica, Hirving Lozano ha segnato su rigore la rete del definitivo pareggio, eppure a tenere banco sono stati i fischi ricevuti dalla Nazionale. Il malessere dei tifosi è dovuto all'eliminazione ai gironi in Qatar, le statistiche ricordano che si è trattato del peggior Mondiale da Argentina 1978 ad oggi, eppure il Chucky - questo il soprannome dell'esterno del Napoli - non ci sta e in un'intervista ha difeso i suoi compagni attribuendo una delle motivazioni dei fischi "alla stampa".