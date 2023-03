Meret come Osimhen? La maschera è diversa per due motivi

Finale di stagione in maschera per Alex Meret. Il portiere del Napoli dopo un colpo al naso subito nell'ultima di campionato col Torino sarà costretto a indossare una protezione al volto come quella di Osimhen. Una maschera simile ma non identica. Ci sono, infatti, alcune differenze. A rivelarle è stato il dottor Roberto Ruggiero che ha realizzato la protezione e che a Kiss Kiss Napoli ha fatto chiarezza: "La forma è diversa da quella di Osimhen perché protegge parti del volto diverse. Sono stati già fatti dei test per vedere la reazione del portiere. La maschera è in pelle (quella di Osimhen in carbonio (ndr) e gli consentirà ovviamente di guardare perfettamente".