Kvaratskhelia, è successo di nuovo: non ci era riuscito nessuno prima

Non sono passate inosservate le perle di Khvicha Kvaratskhelia nel mese di marzo. Su tutte il gol all'Atalanta scelto dai tifosi come il più bello del mese che sta per trascorrere. Ma il georgiano raddoppia: il 77 del Napoli, infatti, ha vinto il premio EA SPORTS Player Of The Month dopo averlo conquistato già nel mese di febbraio. Nessuno prima di lui era riuscito a conquistarlo per due volte di fila. Kvara verrà premiato il 2 aprile al Maradona prima della sfida al Milan. In totale è la terza volta che ci riesce in stagione.