Napoli-Milan, ecco i primi coi biglietti: tifosi anche da Catania

In fila sei ore prima dell'inizio della prevendita per i non abbonati, provenienti non solo da Napoli ma anche da altre regioni, come la Sicilia. Un tifoso del Napoli è venuto da Catania per acquistare un biglietto per la sfida contro il Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, gara in programma il 18 aprile alle ore 21 allo stadio Maradona. I tagliandi potevano essere acquistati online oppure nei rivenditori autorizzati. Era necessaria la fidelity card.