Verde rivela: "Vestire la maglia del Napoli sarebbe un sogno"

“Sondaggio del Napoli per me? Non leggo certe notizie. La chiamata per me, però, non è arrivata. Non c’è stato nemmeno un sondaggio da parte degli azzurri. Vestire quella maglia rimarrà sempre un sogno nel cassetto”. Sono le parole di Daniele Verde , giocatore dello Spezia , a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.

Verde: "Thiago Motta non è una sorpresa"

Sul suo momento di forma: "Non credevo che l’infortunio potesse essere così pesante. Ho avuto un inizio di pubalgia, che poi si è trasformata in cronica. Tuttavia, ho lavorato sodo per curarmi. Ho avuto alti e bassi, ma adesso siamo alla fine e ci rimettiamo in carreggiata. La convocazione di Mancini? È sempre un sogno. Non mollerò e non smetterò di crederci, anche perché l’età me lo consente”. Sulla sfida salvezza contro la Salernitana: “Siamo abituati a scontri del genere, è il terzo anno di fila in cui ci impegniamo nella lotta salvezza. Cerchiamo sempre di preparare la partita per mettere in difficoltà l’avversario. Ci saranno partite importanti, non soltanto contro la Salernitana, ma anche la gara contro i viola del prossimo impegno”. Infine su Thiago Motta: "Non è una sorpresa, merita di andare in un top club. Motta si è fatto apprezzare e conoscere da calciatore, ma è anche una persona che ti colpisce dentro, al di là delle qualità come tecnico. Sta facendo davvero bene a Bologna merita quanto raccolto sinora”.