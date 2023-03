Il giocatore del Napoli che ha sorpreso anche Hamsik

Marek Hamsik, che ha indossato per anni la fascia da capitano, vivrà lo Scudetto da spettatore: "Sono contento per la gente di Napoli, per la società, il presidente, il mister, i ragazzi, è una soddisfazione che meritano tutti". Queste le parole del centrocampista del Trabzonspor rilasciate a Napolimagazine. Ma Hamsik è fiducioso anche per la Champions: "Per me il Napoli può arrivare molto lontano, ma non deve concedere nulla agli avversari".