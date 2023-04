Osimhen assicura: "Contro il Milan ci sarò"

Victor Osimhen non vuole abbandonare il Napoli. L'attaccante nigeriano, ai microfoni di Tg5, ha voluto rassicurare i tifosi azzurri per quanto riguarda il suo infortunio. "Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che col Milan in Champions ci sarò".