Napoli, la denuncia di un club: "Colpiti da una molotov". Cosa è successo

Uno spiacevole episodio si sarebbe verificato in Emilia. Come rivelato dall'account ufficiale social del Napoli Club Cesena, un socio avrebbe subito un vile attacco per aver semplicemente esposto, in una regione diversa dalla Campania, uno striscione del club. Questo il messaggio diventato virale nel giro di poco tempo: "Stasera un nostro socio ha subito un vile attacco. La colpa? Aver esposto sul proprio balcone lo striscione del club".