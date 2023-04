NAPOLI - Situazione particolare sugli spalti del Maradona nei primi minuti del match tra Napoli e Milan. I tifosi delle due curve hanno tenuto fede allo sciopero annunciato per questa sera: nessun coro di sostegno per il Napoli, ma solo di insulti e contestazione nei confronti del presidene De Laurentiis. Al 5' poi, i tifosi della Curva B si sono spostati in massa, lasciando un grande spazio vuoto proprio al centro del settore.