Napoli-Milan, Leao e il retroscena con Kvaratskhelia

Leao, le parole su Kvara e il retroscena della maglietta

Chiedono a Leao se loro, lui e Kvara, siano i calciatori più forti del campionato. Il portoghese sorride ed elogia il collega di fascia: "Sono un suo fan, mi piace per quello che fa il campo ed è simile a me. Sta facendo una grande stagione". Queste le parole di Leao in una notte in cui, però, brilla solamente la sua stella. Kvara, invece, accetta con sportività la sconfitta e a fine partita scambia la maglia col rossonero. Un bel gesto tra due dei principali campioni del campionato di Serie A.