Casillas: "Vi dico quale sarà la finale Champions", c'è un'italiana

Iker Casillas ha vinto tre Champions League col Real Madrid. Ora l'ex portiere fa una previsione sul futuro. Lo spagnolo è convinto che proprio il club di Ancelotti andrà in finale il prossimo 10 giugno. La rivale? Il Napoli di Spalletti. Il pronostico dell'ex numero uno dei Blancos arriva durante un'intervista per Dazn. Una possibilità che deriva anche dal calendario delle due squadre che sono ovviamente opposte al tabellone.

Champions, il cammino verso la finale: presto si riparte coi quarti

Il Napoli se la vedrà col Milan ai quarti e poi, eventualmente, dovrà sfidare una tra Inter e Benfica. Il Real, invece, dovranno sfidare il Chelsea mentre per l'altro quarto il City di Haaland e Guardiola proverà a superare il Bayern Monaco. La Champions sta per entrare nel vivo ma qualcuno, come Casillas, si porta già avanti. Con una previsione che fa sognare i tifosi del Napoli.