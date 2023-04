Zola da brividi: la frase con cui si emoziona mentre ricorda Maradona

Gianfranco Zola ricorda col sorriso, emozionato, il suo ex compagno e amico ai tempi del Napoli, Diego Armando Maradona. L'ex attaccante del Chelsea è intervenuto a CBS Sport e ha parlato così del Pibe de Oro: "Era una persona molto buona. Era quasi imbarazzante per me. Ero timido e avevo tanto rispetto per lui. Ricordo che rimasi colpito dalla sua presenza. Sembravo quasi stupido perché non sapevo mai cosa dirgli o chiedergli".