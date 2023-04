Spalletti non ci sta: "Milan? Questa cosa non l'ho mai detta"

Ben prima della sconfitta col Milan, Luciano Spalletti conosceva bene le insidie del doppio confronto di Champions League. Per questo dopo il 4-0 rimediato al Maradona l'allenatore del Napoli ha messo un freno alle voci circolate nei giorni scorsi e ha smentito alcuni sospetti: "Noi favoriti in Champions? Nel nostro ambiente è stato detto, da parte della squadra invece nessuno ha detto niente e a noi non interessa se l'ha detto qualcuno che può essere vicino al Napoli. Noi, come società, non abbiamo detto assolutamente niente". Queste le parole di Spalletti a Kiss Kiss Napoli.