Il Napoli ha comunicato l'ultima messa in vendita dei tagliandi per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in programma il prossimo 18 aprile.

Ultimi tagliandi in vendita

Come si legge nella nota, sono disponibili 930 tagliandi per i Distinti Superiori e 1480 per le Curve Superiori. Si prevede un rapido sold out per una sfida che vedrà il Maradona, al netto delle proteste legate al caro biglietti, pieno in ogni ordine di posto.