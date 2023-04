Troppe richieste di biglietti? L'ironico messaggio di De Laurentiis su Whatsapp!

Che Aurelio De Laurentiis sia un tipo diretto non c'è dubbio. Che non le mandi a dire è altrettanto noto. Per questo, evidentemente sommerso da troppe richieste di biglietti omaggio per il Napoli, il presidente risponde a modo suo. Come? Su Whatsapp. Visto che, tra scudetto e doppia sfida con il Milan in Champions, per la squadra di Spalletti sono in arrivo settimane cruciali, De Laurentiis decide di pubblicare una foto in risposta alle tante richieste su Whatsapp in modo che chi ha il suo numero possa capire in fretta il messaggio.