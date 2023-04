Osimhen devastante grazie a un consiglio di Spalletti: il retroscena

Dinamite Osimhen. La sua esplosività alla base di una crescita evidente negli ultimi mesi. L'attaccante del Napoli si è raccontato a France Football e ha svelato come, grazie al lavoro di Spalletti, sia riuscito a diventare devastante, un vero e proprio incubo per le difese avversarie: “Spalletti mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, come la dinamite per le difese. È stata fatta una valutazione sulla mia corsa, sulle distanze che devo mantenere dai difensori e su come devo reagire agli assist. Sono cinque i metri che io posso coprire più velocemente degli altri, devo restare in quella distanza per attaccare subito o creare spazio o lanciare ad esempio Kvaratskhelia".