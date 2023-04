Napoli, l'ex a sorpresa: "La partita più bella è stata vinta senza Osimhen"

Il Napoli attende il rientro di Osimhen, che dopo il Milan in campionato salterà anche la sfida col Lecce, ma per qualcuno la squadra di Spalletti resta forte anche orfana del nigeriano. Questo, ad esempio, è il pensiero di un ex Campione d'Italia come Alessandro Renica. Lo storico difensore azzurro, intervenuto alla trasmissione Legends, cita una partita di questa stagione: "Il Napoli ha vinto 1-6 contro l'Ajax, forse la più bella partita in assoluto. Qualora non ci fosse Osimhen sappiamo che il Napoli può replicare queste prestazioni" le sue dichiarazioni in riferimento alla partita di Champions col Milan.