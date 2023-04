Napoli, infortunio per Simeone: trema Spalletti in vista del Milan

Simeone, gli aggiornamenti sull'infortunio

Il Cholito, come comunicato dal Napoli a fine partita, ha rimediato un risentimento alla coscia destra. L'argentino era prima uscito dal campo, poi ha provato a rientrare, quindi si è arreso al minuto 82 ed è uscito per far posto a Politano. Un'altra brutta notizia per Spalletti a pochi giorni dalla sfida col Milan e con anche Osimhen ancora ko. Proprio l'allenatore del Napoli sulle condizioni di Simeone ha detto: "Va valutato bene, ha avuto un problemino dietro, inizialmente sembrava muscolare, poi il ginocchio, poi sopra il ginocchio, poi quando ha riprovato ha sentito dolore".