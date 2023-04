Il Napoli pensa al Milan: le ultime su Osimhen e Simeone

Dopo il ritorno alla vittoria in campionato contro il Lecce, il Napoli inizia a pensare alla partita contro il Milan in Champions League. Il primo atto della sfida in Serie A è stato stravinto dalla squadra di Pioli per 0-4 al Maradona. Spalletti e compagni non vogliono ripetere gli stessi errorri fatto in campionato. Occhio di riguardo per la situazione in attacco.