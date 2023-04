Napoli, Osimhen cambia maglia! Un tifoso gli chiede: “Quando torni?”

Osimhen ha rotto il "silenzio" sui social , pubblicando una foto in cui indossa la canotta dei New York Knicks attraverso Twitter. L'immagine è stata oggetto di innumerevoli commenti , soprattutto da parte di sostenitori di compagini di Premier League ( Arsenal e Manchester United su tutte ) che chiedono al fuoriclasse del Napoli di trasferirsi nelle proprie squadre.

Il tifoso del Napoli a Osimhen: "Quando torni?"

Tra i tanti commenti, inoltre, ne è emerso uno appartenente a un sostenitore azzurro che pone a Osimhen una domanda molto importante: "Quando torni?". Una richiesta che è ormai diventata un tormentone, soprattutto in vista del doppio confronto di Champions che vedrà il Napoli affrontare il Milan per l'accesso in semifinale. I napoletani (e anche Spalletti) aspettano con impazienza la propria punta di diamante.