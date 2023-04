Napoli, per Simeone non è un guaio da poco

NAPOLI - Un affare complicato. Sì: la sensazione relativa all'infortunio alla coscia destra rimediato venerdì a Lecce da Simeone racconta che non sarà un problema di lieve entità. Per il momento è giusto parlare esclusivamente di sensazioni considerando che gli esami strumentali non sono ancora stati effettuati, però i segnali emersi dai primi controlli a caldo e soprattutto l'esperienza non lasciano presagire nulla di positivo. In sintesi: c'è il rischio concreto che il danno muscolare del Cholito non sia banale e poi c'è la certezza che salterà sia la prima, sia la seconda dei quarti di Champions con il Milan e chissà quante altre partite. Un guaio vero in assoluto e anche peggiore in piena emergenza-Osimhen: il Napoli, come ha scritto ieri la stampa argentina, in questo momento è senza il 9.