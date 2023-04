Napoli, come stanno Osimhen e Simeone? Novità da Castel Volturno

Due giorni a Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra allenata da Spalletti si è ritrovata questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno. Novità sull'attacco, reparto in emergenza. Oltre a Osimhen e Simeone, infatti, anche Raspadori ha lavorato a parte. Ecco il report ufficiale: "Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo".