Carragher come Guardiola: "Il Napoli è la miglior squadra d'Europa"

La leggenda del Liverpool Jamie Carragher punta sul Napoli. In vista del ritorno della Champions League, con i quarti di finale ormai ad un passo, l'ex bandiera dei Reds non ha dubbi: "Il Napoli sta facendo grandissimi risultati e penso che possa arrivare in finale". Queste le sue parole pronunciate a Sky Sports UK in veste di commentatore. Carragher già in passato elogiò la squadra allenata da Spalletti e dopo settimane il suo parere non cambia nonostante il recente 0-4 subito al Maradona proprio dal Milan, risultato che gli fanno notare in fase di discussione: "Oggi il Napoli è la miglior squadra d'Europa, forse quella che esprime il gioco più bello".