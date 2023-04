Edo De Laurentiis incontra i tifosi: rivelazione su Osimhen

Tanti tifosi all'esterno dell'hotel che a Milano ospita il Napoli per la sfida di Champions League di questa sera. Poco prima di pranzo in tantissimi hanno approfittato dell'uscita di Edoardo De Laurentiis per foto, autografi e classici selfie. Ma la presenza e la disponibilità del vice presidente del Napoli è stata anche l'occasione per un breve confronto. Si è parlato ad esempio dell'assenza di Osimhen.