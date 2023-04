Milan-Napoli per la storia: che atmosfera in città!

San Siro sarà uno spettacolo questa sera. È previsto un altro sold out e questa volta non si è arrivati nemmeno alla vendita libera. Biglietti polverizzati, come i 3500 venduti online e riservati ai tifosi del Napoli che riempiranno il terzo anello verde riservato agli ospiti. Altri 500 circa saranno sparsi nello stadio con biglietti per altri settori, e molti altri sono partiti per Milano senza biglietto, cosa che preoccupa un po’ le forze dell’ordine. La città ribolle dalle prime ore del pomeriggio. Il cielo è grigio e minaccia pioggia, forse arriverà in serata, ma nessuno se ne preoccupa. I tifosi del Napoli stanno arrivando in autonomia in treno, in pullman e in macchina. Non ci sono infatti charter organizzati.

Attesa incredibile

C’è tanta attesa per uno spettacolo incredibile per 75 mila fortunati che potranno goderselo dal vivo, più qualche milione sul divano o in un pub davanti alla tv. Si preannuncia una coreografia di altissimo livello, all’altezza della sfida, che prenderà tutto lo stadio. Ci saranno tanti vip e personaggi illustri: nessuno vuole perdersi questa partita speciale. Il Napoli è partito carico, grazie alle centinaia di tifosi che hanno incitato la squadra a Capodichino in un clima di festa con il mister e alcuni giocatori. Tanti altri si sono affacciati all’hotel Gallia di Milano, dove alloggia la squadra.

I sogni di Napoli e Milan

A Napoli è già tutto pronto per la festa a scudetto ma adesso, quasi un giorno all’improvviso ci si è trovati a sognare ancora più in grande, qualcosa di davvero inimmaginabile. L’ultima Champions italiana è stata quella vinta da Mourinho nell’anno del triplete, era il 2010: la Coppa Italia per Spalletti è svanita, però… Sogna anche il Milan, l’anno dopo lo scudetto il campionato non ha regalato soddisfazioni: è a 22 punti dalla capolista, l’avversaria di stasera, al quarto posto: potrebbe scivolare addirittura al quinto se la Juve dovesse riavere i 15 punti tolti in tribunale. Ma la qualificazione in Champions si può conquistare anche in un altro modo. La finale è a Istanbul, che al Milan rievoca i fantasmi di quella serata maledetta nel 2005 con il Liverpool. Fantasmi che sono già stati scacciati con la vittoria nel 2007 ad Atene: i conti con i Reds sono stati regolati, ora mancano quelli con lo stadio Ataturk. L’appuntamento con la storia è da brividi: da una parte c’è una squadra che per la prima volta è arrivata ai quarti di Champions, dall’altra quella che ne ha vinte di più dopo il Real Madrid: 7 in 11 finali, contro le 14 dei blancos. I campioni d’Italia in carica contro la squadra che lo scudetto lo sta per scucire proprio ai rossoneri, dopo un campionato stellare. Il Milan si è rianimato proprio dopo il 4-0 contro il Napoli al Maradona 10 giorni fa, ma Spalletti contro Pioli ha vinto due volte su due a San Siro e sempre senza Osimhen. Già, la stella del Napoli, mister 25 gol, è il grande assente di questa serata di gala. Il tecnico toscano studierà la situazione migliore per non far sentire la sua mancanza. C’è sempre Kvara, mica poco, pronto a sfidare Leao rinato dopo la doppietta al Maradona. Insomma i temi sono parecchi, si potrebbe continuare all’infinito: ci sono tutti gli ingredienti per una serata magica, la prima, e poi si aspetterà con ansia il bis a Napoli il 18 aprile. Vediamo chi scriverà la storia.