Milan dietro le quinte: spunta un cartello prima della vittoria sul Napoli

"Mai arrendersi" che in inglese si traduce con lo slogan classico "Never give up". Questo un cartello comparso nello spogliatoio del Milan in occasione della gara vinta al Maradona contro il Napoli con il punteggio di 4-0. Partita antipasto della doppia sfida di Champions League valida per i quarti di finale. Un cartello che appare in un video social del club rossonero che ripercorre le ore precedenti e poi quelle successive al trionfo in Serie A.