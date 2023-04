"Napoli, fa male non esserci", post da brividi di Simeone

Oltre a Osimhen, il grande assente di Milan-Napoli sarà Giovanni Simeone. L'attaccante di Spalletti si è infortunato contro il Lecce e ha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Un problema fisico che lo costringerà a stare fermo circa venti giorni. Simeone, dunque, salterà anche la sfida di ritorno in programma martedì prossimo al Maradona. Il suo obiettivo è quello di rientrare per l'ultima gara di aprile con la Salernitana quando comincerà il conto alla rovescia per l'aritmetica dello Scudetto.