Milan-Napoli, Pulcinella nelle mani del Diavolo: coreografia e show

San Siro trema, vibra è una bolgia, uno spettacolo. Lo stadio è pieno, 74.499 tifosi presenti e il chiasso è assordante. La coreografia annunciata è quella delle grandissime occasioni. Una grande Champions con il 7 al centro, tante ne ha messe in bacheca il Milan in 11 finali, secondo solo al Real Madrid , la scritta “This is Milan” sulla tribuna e nell’altra curva le mani del diavolo sopra Pulcinella con la scritta “Nelle nostre mani il nostro destino”. Tutto perfetto.

Spettacolo anche i tifosi nel Napoli

Spettacolo anche i 3500 tifosi del Napoli assiepati nel settore ospiti: non hanno messo mai di sbandierare e seppur in netta minoranza, si sono fatti sentire. Qualcuno era mischiato tra i milanisti, come un signore con la bandiera della Georgia per Kvaratskhelia. Lo stadio ribolle dall’inizio, poi espode definitivamente al gol di Bennacer. Nel secondo tempo la bolgia continua fino al fischio finale quando la squadra va a festeggiare sotto la Curva Sud. È stata una serata spettacolare anche sugli spalti, non c'è stato nessun problema di ordine pubblico. Gli occhi ora sono puntati sul Maradona, dove tra una settimana andrà in scena il secondo tempo di un film da oscar. Il finale è ancora tutto da scrivere.