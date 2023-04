Il segreto di Pulcinella è che il Napoli senza Osimhen perde il gol (25 in stagione), la profondità, tanta potenza, la presenza nell’area avversaria, l’arroganza, non l’intraprendenza, e poi centimetri, chili e una parte di gioco. L’hanno confermato in particolare i venti minuti iniziali, nei quali la squadra di Spalletti ha dato il meglio di sé. Di un se stesso privato tuttavia di quel quid che l’ha resa inavvicinabile in campionato, dove viaggia alla media di 2,2 reti a partita. Il quid Osimhen, appunto. Spalletti ha così tentato la carta del falso nove - Elmas - sostenuto dall’avanzamento di Zielinski che, soprattutto in fase di non possesso, lo affiancava per ridurre le linee di passaggio del Milan ed esercitare la prima pressione. Soltanto nel quarto finale ha messo dentro Raspadori, non ancora in condizione, in ritardo su tutto.