Gridano contro Kovacs, Rosetti si infuria: ecco cosa è successo a San Siro

Le decisioni che fanno discutere

A far discutere è stata soprattutto la gestione dei cartellini. Anche Spalletti non ha nascosto il suo disappunto: “Le assenze del ritorno? Dispiace non avere Anguissa - ha detto il tecnico del Napoli - perché secondo me è ingiusto. Non commento il direttore di gara, lo farà Rosetti (designatore europeo, ndr). Per quello che ho visto, Anguissa prende molta palla... Guardiamo allora l'ammonizione a Zielinski e quella non data a Krunic". Brucia anche il mancato giallo a Leao che ha spaccato la bandierina. Spalletti adesso non potrà contare sugli squalificati Anguissa e Kim per il ritorno, un bel problema.