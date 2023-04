Napoli, Anguissa si scusa coi compagni: "Vi ho abbandonato..."

La svolta della partita Milan-Napoli: doppio giallo ad Anguissa, azzurri in dieci, centrocampista assente nella gara di ritorno. Un momento decisivo. Fatali i due interventi su Theo Hernandez anche se, come spiegato attraverso la nostra moviola, il rosso è stato eccessivo. In dieci il Napoli ha comunque provato a pareggiarla ed ha sfiorato il gol con Di Lorenzo, decisivo Maignan.