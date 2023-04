Capello fa mea culpa dopo Milan-Napoli: "Questo giocatore non mi piaceva"

Al termine del match di Champions League tra Milan e Napoli, vinto dagli uomini di Pioli per 1-0 grazie alla rete di Bennacer, l'ex allenatore Fabio Capello ha voluto esaltare uno dei giocatori in campo, affermando: "Devo fare mea culpa su di lui, non mi piaceva e prima secondo me non era da Milan. Ora è maturato tanto fisicamente, mentalmente e anche in termini di qualità"