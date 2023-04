Napoli, Osimhen recupera? C'è una novità da Castel Volturno

Buone notizie per Luciano Spalletti. Si avvicina il rientro di Osimhen per la sfida di ritorno col Milan in programma martedì alle ore 21 allo stadio Maradona. Questa mattina l'attaccante nigeriano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale in campo. A cinque giorni dal secondo atto dei quarti di finale di Champions League l'allenatore del Napoli spera di poter contare su Osimhen.