Napoli, festa Scudetto: novità su sicurezza, trasporti e location

Festa Scudetto, tutte le novità in vista di giugno

Centrale è il tema sicurezza, il Viminale ha confermato il proprio sostegno con un rafforzamento delle forze dell'ordine e la realizzazione di un piano sicurezza. Non solo: si sta lavorando anche al potenziamento dei mezzi pubblici e sul piano sanitario l'Asl Napoli 1 sta già predisponendo un piano ad hoc. La festa ufficiale si terrà il 4 giugno prima al Maradona dopo Napoli-Sampdoria e poi in vari punti della città. Di sicuro a Piazza Plebiscito e in altri punti che potrebbero essere Piazza Mercato, Scampia e Bagnoli. Previsti eventi anche in provincia tra Nola, Giugliano, Castellamare di Stabia e Pozzuoli.