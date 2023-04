Napoli, il gossip su Politano: "Finita con Ginevra, lei è già tornata a Milano"

Matteo Politano del Napoli sarebbe tornato single: la storia con Ginevra Sozzi sarebbe giunta al termine dopo tre anni. Al momento nessuna conferma o smentita ma gli indizi su Instagram sembrano lasciare pochi dubbi. Da tempo il calciatore e la compagna, di professione pr ed influencer, non si fanno vedere più insieme. Negli ultimi scatti Ginevra è a Milano, da sola, con la figlia Giselle, avuta nel 2021 da Politano. "Abbiamo lasciato Napoli?", chiede un follower mentre un altro insiste: "Ti sei lasciata con Politano?". Domande alle quali Ginevra non risponde mentre a chi le chiede come sta il cagnolino Baloo replica prontamente: "È vivo e lo amiamo tantissimo". Momento di crisi o vera e propria rottura?