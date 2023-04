Osimhen, arriva la notizia che i tifosi del Napoli aspettavano

Ormai non ci sono più dubbi: Victor Osimhen ha recuperato e col Milan, martedì, per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ci sarà. Non solo. Il nigeriano, pienamente disponibile, può esserci già domani contro il Verona come anticipato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio. L'attaccante nigeriano ha svolto l'intero allenamento in gruppo.