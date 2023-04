Napoli-Verona, le scelte di Spalletti: cinque cambi, Kvara riserva

NAPOLI - La rivoluzione Champions . Dal Milan al Milan , passando per il Verona . Una tappa fondamentale in chiave scudetto ma anche un crocevia che capita a cavallo di un altro snodo fondamentale: il bis dei quarti di coppa, la sfida decisiva per la semifinale. Tre partite in sei giorni, da mercoledì scorso a martedì prossimo. Cose da robot da affrontare con gli uomini. E con il turnover: oggi sono previsti cinque cambi rispetto alla notte di San Siro . Almeno cinque con ritocchi in tutti i reparti e una notizia da titolo: i gemelli si ritroveranno. Osimhen e Kvaratskhelia di nuovo insieme, però in panchina: Osi sta bene, sarà convocato ma non partirà dall'inizio; e Kvara, come lui, comincerà in borghese. Sì, oggi andrà così: e in Champions , invece, sarà tutta un'altra storia da scrivere dal primo minuto.

Morale alto

E allora, i cambi. Rotazioni obbligate dall'incredibile serie di impegni ravvicinati che ogni tre giorni tirano la squadra come un flipper dal campionato alla coppa. Il Napoli, dicevamo, ha giocato e speso tantissimo sul piano psicofisico mercoledì a Milano - con finale in dieci uomini - e ieri il signor Luciano ha spiegato che con il Verona cambierà. La prima novità, però, è il recupero di Osimhen: Spalletti stesso aveva detto che, da programma, Victor avrebbe saltato la partita di oggi per poi tornare con il Milan, ma le risposte degli ultimi due allenamenti sono state talmente buone da convincere sia lui sia lo staff medico a modificare i piani. Osi, insomma, è convocato ed è anche in lizza per giocare uno spezzone se l'allenatore lo riterrà opportuno. Non partirà titolare, cosa che accadrà in Champions, però siederà in panchina pronto per l'uso.

Le scelte

La costruzione del mosaico, insomma, passa obbligatoriamente attraverso la valutazione delle condizioni e della fatica accumulata nell'ultimo periodo. Con lo sguardo sospeso tra l'ultimo mercoledì e il prossimo martedì di coppa con il Milan. L'idea: in porta ci sarà Meret; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera; Anguissa, Demme in vantaggio su Gaetano (reduce dall'influenza) e poi Elmas a centrocampo; Politano, Raspadori e Lozano nel tridente. A riposo Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Zielinski e Kvara. Kim e Anguissa, squalificati in Champions, proveranno a incidere in ottica scudetto e giocheranno dall'inizio; Ndombele è fuori per squalifica.